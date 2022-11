Hime's Quest arriva su PC e...Game Boy Color! L'annuncio di Crunchyroll

A quanto pare, il numero di giochi apparsi su Game Boy è destinato ad aumentare ancora, a dispetto dell'età ormai avanzata della console portatile di casa Nintendo.

Dal team di Crunchyroll, nota piattaforma streaming dedicata al mondo dell'animazione giapponese, arriva infatti l'annuncio di Hime's Quest, videogioco destinato ad approdare a breve su Game Boy Color. L'insolito progetto è stato presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news e avrà come protagonista la mascotte della stessa Crunchyroll.

ispirandosi all'estetica videoludica tipica degli anni Novanta, Hime's Quest si presenta come un Action Adventure a 8-bit. Nel titolo, la piccola Hime dovrà fronteggiare nientemeno che la minaccia rappresentata da Y2K, più noto come Millenium Bug. Il titolo sarà distribuito su Game Boy Color grazie ad una collaborazione tra Crunchyroll e Limited Run Games, nota casa di produzione di edizioni retail di videogiochi indipendenti, con lancio atteso per il prossimo 23 dicembre 2022.

Dopo oltre trent'anni dal lancio di Game Boy, Game Boy Color continua dunque a vivere, grazie all'annuncio di peculiari progetti videoludici. Per coloro non più in possesso dell'hardware Nintendo, segnaliamo inoltre che Hime's Quest sarà reso disponibile anche su PC. Tramite browser game, il gioco diverrà accessibile entro la fine dell'anno.