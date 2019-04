Hindsight 20/20: svelata in video la nuova avventura ispirata a Zelda BOTW

Triple-I Games, un team di sviluppo indipendente fondato da Hemanshu Chhabra con il contributo di ex membri di BioWare e Sucker Punch, svela ufficialmente il progetto di Hindsight 20/20, un action ruolistico fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e, più in generale, alle avventure roguelike.

In sviluppo per PC, Mac OS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il progetto di Hindsight 20/20 proietta gli appassionati di questo genere di esperienze free roaming all'interno di una dimensione sull'orlo del collasso. Proprio come in Zelda BOTW, il destino di questo mondo sarà determinato dalle azioni che compireno nei panni del personaggio principale, il tipico eroe solitario chiamato a sbloccare il suo immenso potenziale affrontando sfide sempre più difficili e interagendo con i PNG incontrati lungo il cammino.

Il titolo darà ai giocatori la possibilità di seguire la strada preferita e di approcciarsi alle missioni in piena libertà per acquisire le conoscenze, le abilità e le armi necessarie per avere la meglio sul boss finale. Il filmato di presentazione, accompagnato dalla galleria immagini che trovate in calce alla notizia, ci aiuta a inquadrare l'opera e a familiarizzare sia con il setting narrativo che con il sistema di combattimento.

Il percorso di sviluppo intrapreso dai ragazzi di Triple-I Games per dare forma alla loro avventura zeldesca, in ogni caso, proseguirà per tutto il 2019, o almeno questo è quanto afferma Chhabra indicando un generico 2020 come finestra di commercializzazione di Hindsight 20/20 su PC e console.