Hindsight arriva prestissimo: data di uscita per l'avventura di Annapurna

Già annunciato da diverso tempo in occasione di un Nintendo Direct, l'intrigante Hindsight riceve finalmente una data di uscita definitiva, grazie ad un nuovo trailer pubblicato dal team di Annapurna Interactive.

Disponibile in apertura a questa news, il filmato conferma che l'Indie sarà disponibile a brevissimo, con il Day One fissato per la giornata di giovedì 4 agosto 2022. Tra le piattaforme supportate da Hindsight, figurano Nintendo Switch, PC (via Steam) e dispositivi iOS. Per il momento, non è invece previsto il debutto del gioco su console di casa Sony e Microsoft. Il titolo è firmato dal creativo Joel McDonald, già autore dell'apprezzato Prune.

All'interno di Hindisght, avventura principalmente narrativa, i giocatori vestiranno i panni di Mary, una donna determinata a cercare un senso nella strada percorsa durante la propria vita. Tra salti temporali da compiere attraversando finestre e ricordi da rivivere passo dopo passo, questa emozionante avventura andrà presto ad unirsi alla variopinta scuderia di casa Annapurna Interactive. Direttamente in apertura a questa news, potete osservare il nuovo trailer, così da farvi un'idea dell'esperienza proposta dal gioco.

Per scoprire tutte le novità in arrivo dal publisher di Stray e Outer Wilds, vi rimandiamo al nostro ricco speciale sugli annunci dell'Annapurna Interactive Showcase, a firma di Cristina Bona.