Hirokazu Hamamura: Monster Hunter World potrebbe vendere 10 milioni di copie

Hirokazu Hamamura, attuale presidente di(publisher di Weekly Famitsu), è convinto che Monster Hunter World possa vendere 10 milioni di copie in tutto il mondo. Stando alle informazioni di cui è a conoscenza, inoltre, pare che le copie piazzate di

Parlando più in generale del mercato console, Hamamura ha osservato come le vendite siano cresciute rispetto agli scorsi anni, soprattutto considerando il successo di Nintendo Switch e PlayStation 4 in Giappone, cosa per cui bisogna ringraziare il contributo di titoli come Final Fantasy XV e Dragon Quest XI.

Parlando proprio del Jrpg Square Enix, il presidente di Enterbrain avrebbe sentito dire che le copie distribuite di Final Fantasy XV sarebbero giunte a quota 7 milioni. Per concludere, lanciandosi sulle previsione, Hamamura ritiene che Monster Hunter World avrebbe tutto il potenziale per vendere 10 milioni di copie nel lungo termine, questo considerando il contributo che potrà dare la versione PC in arrivo il prossimo autunno.

Secondo voi Monster Hunter World potrebbe rivelarsi un grande successo commerciale, considerando la sua natura multipiattaforma?