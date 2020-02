Hiroki Totoki di Sony torna a parlare della presentazione di PlayStation 5

Durante il più recente meeting con gli azionisti, Hiroki Totoki (Vice Presidente Esecutivo e CFO di Sony Corporation) è tornato a parlare di PlayStation 5, accennando anche alle possibili tempistiche del reveal.

"Al momento non siamo pronti, ma quando arriverà il momento giusto sveleremo tutti i dettagli sul nuovo prodotto", queste le parole di Hiroki Totoki, che poi continua "E' difficile al momento discutere di tempistiche esatte, indicativamente possiamo considerare un periodo di tempo equiparabile ad altri annunci del recente passato, non cambieremo la nostra programmazione."

Il riferimento sembra essere alla presentazione di PlayStation 4, avvenuta il 20 febbraio 2013 con il PlayStation Meeting. Un reveal di PS5 fissato per la giornata di domani appare ovviamente impossibile visto che Sony non ha ancora comunicato nulla e nessuna testata internazionale sembra aver ricevuto l'invito per la partecipazione all'evento, in virtù di questo sembra difficile pensare ad un grande evento in programma a febbraio.

Secondo Bloomberg la presentazione di PlayStation 5 si terrà in primavera, la testata si aspetta uno speciale evento stampa previsto per la fine di aprile, una tempistica più lunga potrebbe finire per danneggiare la campagna di marketing in vista del lancio ufficiale fissato per i mesi autunnali, comunque in tempo per la stagione natalizia.



C'è da dire, come sottolineato da PushSquare, che le dichiarazioni del dirigente potrebbero essere state mal interpretate a causa della difficoltà nel tradurre correttamente dal giapponese all'inglese con tutte le sfumature del caso.