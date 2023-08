Hironobu Sakaguchi: 'Final Fantasy 16 è il Final Fantasy definitivo'

Poche ore fa Hironobu Sakaguchi, papà della saga di Final Fantasy, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo in cui, celebrando la fine della sua partita a Final Fantasy 16, lo ha anche definito il "Final Fantasy definitivo".

Il sedicesimo episodio della saga è stato forse uno dei più divisivi degli ultimi anni: nonostante il successo di pubblico e critica e le vendite PS5 ritenute "estremamente forti" da Square-Enix, ci sono alcuni aspetti, primo fra tutti la dichiarata componente action, che hanno creato una certa spaccatura nelle opinioni della fanbase.

Il commento di Sakaguchi ha in sé un duplice effetto, quello di mettere a tacere gli animi una volta per tutte e al contempo riaccenderli in un batter d'occhio. Per il creatore della saga, Final Fantasy 16 è il Final Fantasy per eccellenza e incarna quindi lo spirito della serie.

A questo meraviglioso complimento al lavoro della Creative Business Unit 3, che già era riuscita a conquistare Sakaguchi con Final Fantasy XIV, fanno eco i commenti dei fan sotto il post, che professano tutto il loro amore per la sedicesima fantasia finale e suggeriscono di provarlo almeno una volta.

Frattanto, si discute se il team di sviluppo sia al lavoro o meno su possibili DLC ed espansioni di Final Fantasy 16. Nel caso, non è da escludere che Sakaguchi sarà in prima fila per provarli.