Hironobu Sakaguchi inizierà a lavorare su Terra Battle 3 la prossima primavera

, papà die fondatore dello studio, ha rivlato sulle pagine di 4Gamer che il suo obiettivo è quello di iniziare a svilupparedurante la primavera del 2018.

Terra Battle e Terra Battle 2 hanno riscosso un notevole successo in Giappone, lo studio è attualmente al lavoro sullo spin-off Terra Wars mentre la produzione di Terra Battle 3 dovrebbe iniziare in primavera. Nel frattempo, il team non abbandonerà i primi due episodi, i quali godranno di aggiornamenti, eventi e altre novità almeno per tutto il 2018.

Non è chiaro al momento se Terra Battle 3 uscirà solo su smartphone o se arriverà anche su console, restiamo in attesa di eeventuali annunci da parte della compagnia.