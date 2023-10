Hiroyuki Kobayashi, ex Capcom, lavora ad un misterioso Action/RPG in 3D

GPTRACK50, il nuovo studio fondato sotto etichetta NetEase da Hiroyuki Kobayashi, ex membro di Capcom, è al lavoro su un Action/RPG in tre dimensioni. A rivelarlo è lo stesso game designer parlando ai microfoni di Famitsu.

Nel corso di un'intervista con la celebre rivista nipponica, Kobayashi ha rivelato alcuni dettagli sul progetto a cui sta lavorando assieme al suo team: oltre ad affermare che il suo Action/RPG lascerà ai giocatori la libertà di prendersi tutto il tempo che vogliono per affrontare le numerose sfide che offrirà, GPTRACK50 non ha intenzione di realizzare un titolo troppo difficile in cui si muore ripetutamente, puntando dunque su un'esperienza più accessibile. In aggiunta, ci saranno meccaniche classiche come jobs, attributi ed un vasto arsenale, mentre nei combattimenti lo scopo sarà sfruttare le debolezze dei nemici prendendo di mira i loro punti deboli.

Sebbene il mondo di gioco è stato già preparato a grandi linee, secondo le stime di Kobayashi serviranno altri tre anni almeno prima del completamento dei lavori. Lo studio nel frattempo punta a realizzarne una versione di prova entro la primavera del 2024, per poi annunciare in un secondo momento l'opera al pubblico in maniera ufficiale. Nessun dettaglio infine sulle piattaforme di riferimento, ma il director punta ad una distribuzione su console sia in formato fisico che digitale per il suo gioco di ruolo.

Nel corso del 2022 è emerso che NetEase e Kobayashi stanno lavorando ad un gioco che impressionerà il mondo: che si tratti appunto di questo misterioso Action/RPG?