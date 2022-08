Hiroyuki Kobayashi, producer di Dragon's Dogma, lascia Capcom per NetEase

Hiroyuki Kobayashi ha annunciato di aver lasciato Capcom lo scorso 31 marzo dopo 27 anni di lavoro presso la casa di Osaka, Kobayashi ricoprirà ora il ruolo di producer presso NetEase Games.

Kobayashi è entrato in Capcom nel 1995 e nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di programmatore per Resident Evil e Resident Evil 2 prima di diventare producer e lavorare su giochi come Dino Crisis 2, Resident Evil 4, Sengoku Basara 2, Devil May Cry 4, Resident Evil 6, Dragon's Dogma e Mega Man 11.

Oggi, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, Kobayashi annuncia il suo addio a Capcom avvenuto il 31 marzo scorso, al momento il producer si è limitato a confermare di essere ora un produttore di NetEase Games, impegnato a creare nuovi prodotti di intrattenimento per un pubblico globale, non sappiamo però quale sarà il primo progetto curato da Kobayashi in casa NetEase.

Continua dunque l'espansione del colosso cinese, lo scorso autunno NetEase ha comprato Grasshopper mentre a inizio anno ha aperto un nuovo studio diretto da Toshihiro Nagoshi, autore di Yakuza e Judgment. L'azienda sta attuando un piano di crescita non solo in Asia ma anche in Occidente, investendo in studi in Europa e Nord America, come Bungie e Quantic Dream.