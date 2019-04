Hiroyuki Miyazaki allontana le speranze di un SEGA Saturn Mini

Intervistato dai giornalisti di IGN Japan, il progettista del SEGA Mega Drive Mini Hiroyuki Miyazaki ha spento sul nascere le voci di corridoio che vorrebbero l'azienda videoludica nipponica già al lavoro su una versione Mini del leggendario SEGA Saturn.

"I motivi per i quali non abbiamo ancora preso in considerazione l'idea di produrre un SEGA Saturn Mini sono sostanzialmente di natura tecnologica e di costi", ha spiegato candidamente Miyazaki prima di aggiungere che "magari avremo la possibilità di farlo tra dieci anni, quando i chip adatti a tale scopo saranno abbastanza potenti ed economici da permetterlo".

Le sfide tecnologiche da affrontare per miniaturizzare l'architettura hardware e l'ecosistema software del SEGA Saturn, secondo Hiroyuki Miyazaki, sarebbero perciò troppo impegnative e dispendiose per garantire un congruo ritorno economico per SEGA dell'investimento in tempo e risorse da dedicare al progetto.

Lanciata in Giappone nel novembre del 1994 e in Europa a inizio luglio del '95, il SEGA Saturn non ha saputo reggere il confronto commerciale con PlayStation e Super Nintendo ma è riuscita comunque a conquistarsi una discreta fetta di mercato, specie negli Stati Uniti dove la community di appassionati e di programmatori dilettanti si è prodigata per anni con l'intento di tenerne viva l'eredità spirituale attraverso la realizzazione di un emulatore funzionante. Dopo innumerevoli tentativi e altrettanti fallimenti, solo nel 2016 la scena underground ha saputo aggirare il sistema di protezione della console, da qui le difficoltà evidenziate da Miyazaki nel voler produrne in massa una versione Mini.

