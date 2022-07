His Airness Michael Jordan torna sulla copertina di NBA 2K23

2K ha oggi annunciato che Michael Jordan, 14 volte campione NBA All-Star, 5 volte Kia NBA MVP, 6 volte campione del mondo NBA e Naismith Memorial Basketball Hall of Famer, apparirà sulle copertine di NBA 2K23 Michael Jordan Edition e NBA 2K23 Championship Edition.

"Dopo aver reso il 23 il numero più riconoscibile nel mondo sportivo, era giusto che per NBA 2K23 presentassimo la Michael Jordan Edition", ha dichiarato Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy di NBA 2K. "Siamo inoltre entusiasti di introdurre una nuova edizione premium del gioco, la NBA 2K23 Championship Edition, poiché nessun altro giocatore impersona la parola 'campione' come Jordan. Questa versione in edizione limitata offrirà ai giocatori anche l'opportunità di seguire le azioni sul campo per tutta la stagione grazie a un abbonamento di 12 mesi a NBA League Pass incluso. Non vediamo l'ora di festeggiare l’uscita di questo gioco con la comunità il 9 settembre".

Per His Airness, questa è la quarta volta come protagonista di una copertina della serie NBA 2K, negli anni scorsi la star dei Chicago Bulls è apparso sulle cover di NBA 2K11, NBA 2K12 e NBA 2K16 Special Edition. I preordini di NBA 2K23 apriranno il 7 luglio in formato fisico e digitale.