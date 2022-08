Le hitbox di MultiVersus creano problemi, giocatori minacciano di abbandonare il titolo

L'introduzione di Morty nel roster di MultiVersus non è riuscita a placare le critiche rivolte alle hitbox del gioco, espresse dalla community con un post su Reddit.

Nel post dell'utente ThunderTRP, allegato in calce alla notizia, vediamo proprio un esempio lampante dei problemi lamentati dagli utenti, con i colpi di Morty che non sembrano andare a segno, impedendo al giocatore di causare danno all'avversario.

Si tratta di una situazione sicuramente non trascurabile, soprattutto per un picchiaduro, e che merita l'attenzione da parte degli sviluppatori nel più breve tempo possibile, anche perché gli animi dei giocatori stanno cominciando a scaldarsi.

Nella discussione alcuni utenti hanno, infatti, affermato di aver abbandonato il gioco a causa della questione hitbox, mentre altri sono convinti che il gioco perderà tutto il suo successo se questi problemi non verranno risolti.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Player First Games stanno già pensando al futuro del picchiaduro. Durante una conversazione su Twitter con i fan, il director Tony Huyhn ha rivelato che i prossimi DLC di MultiVersus saranno fortemente influenzati dalle richieste dei giocatori. In particolare, il team cercherà di accontentare la community soprattutto per quello che riguarda i prossimi personaggi giocabili, ha affermato Huyhn.

Vi ricordiamo che il picchiaduro gratuito MultiVersus è attualmente disponibile su console e PC.