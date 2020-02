Hitler non-morto si scatena nell'Accolade Trailer di Zombie Army 4 Dead War

Gli autori di Rebellion celebrano l'accoglienza positiva ricevuta da Zombie Army 4 Dead War con un bizzarro video che ricrea un musical horror pieno di nazisti non-morti che danzano, ebbene sì, insieme a un redivivo Hitler.

L'insolito Accolade Trailer di Zombie Army 4, che segue l'esplosivo trailer di lancio di Dead War, conferma inoltre l'avvenuto raggiungimento del primo miliardo di zombie massacrati dai giocatori di tutto il mondo che si stanno cimentando con le sfide offerte da questo spin-off a tinte oscure di Sniper Elite.

Approfittando della pubblicazione di questo video, il team di Rebellion informa gli utenti di Zombie Army 4 che sono attualmente in sviluppo diversi contenuti aggiuntivi, con la promessa di annunciarli ufficialmente molto presto con dei filmati di gameplay esplicativi.

Le innovazioni che caratterizzerano il supporto post-lancio del titolo andranno così ad arricchire la già ampia offerta di un titolo che, come ci spiega Matteo Mangoni nella nostra recensione di Zombie Army 4 Dead War, si appoggia ad una trama stringata e ai limiti del trash come un mero pretesto per farci esplorare una dimensione di gioco sanguinolenta e piena zeppa di zombie nazisti da abbattere su PC, PlayStation 4 e Xbox One.