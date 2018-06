Hitman 2: l'Agente 47 protagonista della nostra Video Anteprima da Los Angeles (E3 2018)

Dopo averlo annunciato a sorpresa pochi giorni prima della fiera, WB Games ha approfittato dell'E3 2018 per togliere i veli a Hitman 2, gioco d'azione stealth che rinuncia alla formula episodica del predecessore, pur mantenendo il concept di base che tanto successo ha riscosso presso i videogiocatori.

IO Interactive punta ad aumentare ancor di più la varietà del gameplay mantenendone però inalterati i capisaldi. Il risultato è un titolo che, pur non introducendo innovazioni rilevanti, risulta più che godibile, in grado di stimolare la creatività assassina del giocatore garantendogli una gran quantità di approcci tattici. Il team sta investendo gran parte delle proprie risorse nella costruzione di livelli sandbox in grado di offrire centinaia di possibilità differenti, e da quello che abbiamo potuto vedere ci sta riuscendo perfettamente

Il comparto tecnico ha mostrato qualche tentennamento, ma nei mesi che ci separano dal lancio gli sviluppatori hanno tutto il tempo di rifinire quest'aspetto della produzione. Se volete saperne di più, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima che trovate in cima a questa notizia. In alternativa, potete leggere l'anteprima di Hitman 2 a cura di Alessandro Bruni, che ha avuto modo di testarlo presso lo stand WB Games all'E3 2018! Il titolo verrà pubblicato il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.