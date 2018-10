Hitman 2: l'Agente 47 torna in azione nella Video Anteprima e in un nuovo video gameplay

Sono trascorsi ormai due anni dall’ultimo contratto dell’assassino più famoso del mondo videoludico. Ed ora, l'Agente 47 si prepara finalmente a tornare in azione con Hitman 2, in arrivo sugli scaffali il prossimo 13 novembre.

Abbiamo potuto giocare circa tre ore nei panni del nostro killer preferito, scoprendo un titolo che segue la formula del precedente episodio e ne arricchisce l’esperienza con una serie di mappe più ampie rispetto al passato ed alcune migliorie apportate al sistema di gioco.

Le novità però non finiscono qui perchè in calce trovate anche un nuovo video con 50 minuti di gameplay: nei panni dell'assassino più famoso del mondo videoludico ci siamo infiltrati in Colombia, nel tentativo di uccidere, nel modo più creativo possibile, un pericoloso narcotrafficante. Scoprite la strategia che abbiamo utilizzato in questo video di gameplay, che mostra un'intera missione in singolo della campagna di Hitman 2, buona visione!

Attenzione: la Video Anteprima non contiene anticipazioni sulla trama mentre il video gameplay presenta ovviamente spoiler sulla missione ambientata in Colombia.