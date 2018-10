Hitman 2: alla scoperta della nuova modalità Ghost 1v1, Video Anteprima e Gameplay

Warner Bros. e IO Interactive hanno svelato Ghost, una nuova modalità 1v1 di Hitman 2 in cui due giocatori si sfidano a eliminare una serie di bersagli il più velocemente possibile. Vi proponiamo una Video Anteprima e un video gameplay dedicati a questa nuova modalità.

Dopo avervi raccontato le novità del singleplayer di Hitman 2, torniamo a parlarvi della nuova avventura dell'Agente 47 grazie alla Ghost Mode: si tratta di una modalità multiplayer parallela alla campagna, un PvP 1 contro 1 dal concept molto particolare che potrebbe aggiungere una prospettiva interessante all'offerta ludica della produzione.

I due giocatori avranno l'obiettivo di eliminare 5 bersagli, adottando l'approccio che riterranno più opportuno e sfruttando gli strumenti a loro disposizione. La partita verrà disputata su due istanze di gioco parallele: nessuno dei due utenti potrà influenzare il match dell'altro, ed entrambi potranno visualizzare il proprio avversario sulla mappa sotto forma di fantasma (da cui il nome "Ghost" della modalità). La partita verrà vinta dal primo giocatore che sarà riuscito a eliminare i 5 bersagli.

Al momento del lancio, la modalità Ghost sarà disponibile solo per la location di Miami, ma arriverà in seguito anche per le altre ambientazioni dopo il debutto del gioco. Ricordiamo che Hitman 2 sarà disponibile dal 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.