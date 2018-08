Hitman 2: annuncia un Legacy Pack gratuito con le ambientazioni del primo gioco

Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato il Mondo di Assassini, un mondo di gioco in continua espansione che porterà in Hitman 2 le ambientazioni rimasterizzate del gioco precedente.

Nel pacchetto di Hitman noto come Legacy Pack, tutte e sei le ambientazioni (Parigi, Sapienza, Marrakesh, Bangkok, Colorado, Hokkaido) saranno accessibili come contenuti scaricabili (DLC) e comprenderanno varie funzionalità nuove direttamente da Hitman 2 tra cui un nuovo sistema di progressione, possibilità di nascondersi tra la folla e nel fogliame, modalità picture-in-picture, uso strategico degli specchi, I.A. migliorata nel combattimento, nuovi oggetti di gioco come la valigetta, la pistola a dardi, granate di luce, ecc., nuovi livelli di difficoltà e molto altro!



Con l’aggiunta di sempre nuovi elementi e nuove modalità ad Hitman 2, come le location del gioco precedente, il Mondo di Assassini offrirà un’esperienza che non smette mai di crescere né di sfidare i giocatori, definendo il passato, il presente e il futuro di Hitman. Il pacchetto Hitman Legacy Pack sarà disponibile gratuitamente per i possessori del gioco precedente. I possessori della Season 1 potranno scaricare i contenuti rimasterizzati e migliorati una volta che Hitman 2 sarà disponibile senza alcun costo aggiuntivo. “Stiamo facendo un fantastico viaggio con in nostri fan e siamo davvero orgogliosi del supporto e dell’affetto che continuano a mostrarci,” dichiara Hakan Abrak, CEO di IO Interactive. “Questo è il nostro modo di dire un enorme grazie e dar loro qualcosa in cambio. Abbiamo finalmente rivelato i nostri piani a lungo termine per il Mondo di Assassini, un universo in continua espansione a partire da Parigi nella Season 1, andando dritto fino alla fine di Hitman 2 e anche oltre. Creare un universo come questo non è solo una grande sfida a livello creativo, ma anche tecnico. Ammiro davvero molto il nostro talentuoso team di sviluppo e mi sento in debito con loro per quello che sono riusciti a raggiungere.”



Hitman 2 è il sequel del grande successo internazionale Hitman. Hitman 2 include nuove ambientazioni sandbox ricche di angoli vibranti di vita da esplorare e offre ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà possibile scatenare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili. Hitman 2 introduce anche nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. L'accesso anticipato a Sniper Assassin è già disponibile per chi prenota HHitman 2 presso GameStop. Hitman 2 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X e PC a partire dal 13 novembre 2018.