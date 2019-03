Hitman 2: svelata la Roadmap per gli Aggiornamenti di Marzo

Il Team di Sviluppo di Hitman 2 ha condiviso con il pubblico una Roadmap dedicata agli aggiornamenti che interesseranno il Gioco nel corso del mese di Marzo 2019.

Il primo di questi è già disponibile: in data venerdì 8 marzo, infatti, il nuovo Bersaglio Elusivo The Politician ha fatto il suo esordio nel Gioco. Protagonista è Dame Barbara Elizabeth Keating, ex Ministro del commercio e degli affari esteri della Nuova Zelanda e la missione a lei legata resterà attiva sino al 18 marzo. Altre novità sono tuttavia attese nel Gioco nel corso di questo mese.

Il 14 marzo sarà infatti il turno di un nuovo Challenge Pack , intitolato "The Butler Did It" - "È stato il Maggiordomo". Al suo interno, vestiremo i panni di un maggiordomo dell'Isola di Sgàil e dovremo completare sei differenti Sfide.

ospiterà invece la pubblicazione di un nuovo . Il 26 marzo sarà invece pubblicata una nuova Mappa dedicata alla Modalità Sniper Assassin. Questa sarà disponibile per i possessori dell'Expansion Pack 1 e dell'Expansion Pass. Al suo interno l'Agente 47 visiterà una nuova location, nella quale potrà vedere attraverso il suo mirino tre obiettivi e le loro guardie del corpo.

verrà reso disponibile un nuovo , che porterà l'agente 47 in Colombia. Infine, il 29 marzo Io Interactive pubblicherà un nuovo Bersaglio Elusivo Legacy, che resterà disponibile per dieci giorni.

Un ampio numero di aggiornamenti attende dunque i Fan dell'Agente 47 nel corso del mese di Marzo, con diversi contenuti in arrivo all'interno di Hitman 2