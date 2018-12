Hitman 2: arriva oggi Il Rivoluzionario, secondo Bersaglio Elusivo

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicato la seconda missione Bersaglio Elusivo di Hitman 2 con protagonista Vicente Murillo, un ribelle noto come Il Rivoluzionario misteriosamente scomparso negli anni '80 in Sud America.

Ora Murillo è tornato, deciso a creare un nuovo ordine mondiale iniziando dalla Colombia. Stando ai rapporti, sfruttare il suo narcisismo, la sua propensione a mentire e la paranoia derivante dal suo alcolismo può aiutare l'Agente 47 a neutralizzare il leader della milizia e a porre fine una volta per tutte ai suoi piani rivoluzionari.

Il Bersaglio Elusivo Numero 2, intitolato Il Rivoluzionario, è disponibile da oggi (21 dicembre) fino al 30 dicembre all'interno di Santa Fortuna (Colombia) e i giocatori avranno la possibilità di riuscire a eliminare Vincent Murillo solamente durante questi 10 giorni. I giocatori che completeranno la missione riceveranno il costume da Turista della domenica con guanti. Dai un'occhiata al post Ricompense del Bersaglio Elusivo sul blog per una panoramica completa.



In Hitman 2, i Bersagli Elusivi sono contratti eccezionali ed estremamente rischiosi che rimangono disponibili solo per un periodo limitato di tempo. Tutti i giocatori possono cimentarsi gratuitamente in queste missioni, ma avranno a disposizione solamente un tentativo per cercare di assassinare il bersaglio e portare a termine il contratto.