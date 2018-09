Hitman 2: benvenuti a Santa Fortuna, il nuovo trailer ci porta nella giungla colombiana

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive presentano il trailer Colombia di Hitman 2, che offre uno sguardo più ravvicinato sulla cupa e pericolosa ambientazione della giungla recentemente svelata per il nuovo Hitman.

Il video mostra l'ambiente esotico e ultra dettagliato di Santa Fortuna con la sua vegetazione lussureggiante, i pericoli imprevisti e le opportunità uniche per uccidere con cui i giocatori si potranno confrontare. Situata nel cuore della foresta pluviale colombiana, Santa Fortuna costituisce una nuova minaccia per l'Agente 47, che deve farsi largo attraverso il villaggio natio, grotte e rovine intricate, campi di coca gestiti dal cartello e un palazzo massicciamente fortificato con guardie armate dietro ogni angolo.



Hitman 2 è il sequel del grande successo internazionale Hitman e include nuove ambientazioni sandbox ricche di angoli vibranti di vita da esplorare e offre ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà possibile scatenare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili.



Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. L'accesso anticipato a Sniper Assassin è già disponibile per chi prenota Hitman 2 in esclusiva presso Gamestop. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC a partire dal 13 novembre 2018.