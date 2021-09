Hitman 2 su PlayStation Plus: come sbloccare gratis l'upgrade PS5 nascosto

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, sono ora disponibili i giochi gratis di settembre 2021 per gli abbonati a PS Plus, il servizio Sony che questo mese permette ai giocatori di scaricare Overcooked, Predator Hunting Grounds e Hitman 2. Ed è proprio il gioco IO Interactive ad avere un importante upgrade next-gen nascosto.

Sebbene Hitman 2 sia un gioco della scorsa generazione e sia disponibile esclusivamente in versione PlayStation 4, è possibile giocarne ogni singolo livello nella riedizione PlayStation 5 senza alcun costo aggiuntivo grazie ad un'iniziativa del team di sviluppo non particolarmente pubblicizzata e legata a Hitman 3. Per poter usufruire di questo aggiornamento occorre innanzitutto aggiungere l'edizione standard di Hitman 2 alla libreria, così da avere la licenza del secondo capitolo e dei relativi livelli. A questo punto riscattate sullo store anche il Free Starter Pack di Hitman 3 e, una volta scaricato il gioco in versione di prova, avviatelo. All'interno del negozio in game troverete tutti gli Access Pass: se possedete entrambi i capitoli (ricordiamo che il primo Hitman è stato regalato agli abbonati PS Plus qualche tempo fa) cliccate su entrambi ed effettuate il riscatto, in alternativa riscattate solo ed esclusivamente quello di Hitman 2. In questo modo potrete scaricare all'interno dello Starter Pack gratuito di Hitman 3 tutte le location dei vecchi giochi in vostro possesso nella loro versione aggiornata graficamente, senza contare che le ambientazioni del terzo capitolo vengono periodicamente sbloccate e potete così approfittarne per provarle.

Ecco di seguito tutti i link utili per effettuare il download dei giochi e dei contenuti aggiuntivi sullo store digitale Sony:

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Hitman 2 a cura di Giuseppe Arace.