Hitman 2: disponibile il Bersaglio Elusivo 3, The Appraiser

Warner Bros e IO Interactive hanno reso disponibile la terza missione Bersaglio Elusivo di Hitman 2, intitolata The Appraiser, in cui compare Miranda Jamison, una famosa estimatrice d'arte che ha un ruolo chiave nella determinazione dei prezzi delle opere.

L'approccio spietato della Sig.ra Jamison al settore dell'arte ha distrutto innumerevoli gallerie e ha condotto vari artisti alla rovina. Nel suo ultimo atto di perfidia, Jamison ha assoldato una banda di ladri per rubare un prezioso dipinto ad un ex cliente. Quando ha scoperto il suo coinvolgimento, però, il contrariato proprietario ha chiesto all'ICA di intervenire e prendere in mano la situazione. Ora tocca all'Agente 47 far uscire di scena The Appraiser prima che l'opera d'arte venga svelata.



Il Bersaglio Elusivo 3 sarà disponibile da oggi (25 gennaio) fino al 3 febbraio all'interno dell'isola di Sgàil (Atlantico settentrionale), e i giocatori avranno un'unica possibilità per eliminare Miranda Jamison nell'arco di questi 10 giorni. I giocatori che completeranno la missione sbloccheranno il costume Smoking e maschera con guanti. Dai un'occhiata al post Ricompense del Bersaglio Elusivo sul blog per avere una panoramica completa.



In Hitman 2, i Bersagli Elusivi sono contratti eccezionali ed estremamente rischiosi che rimangono disponibili solo per un periodo limitato. Tutti i giocatori possono cimentarsi gratuitamente in queste missioni, ma avranno a disposizione solamente un tentativo per assassinare il bersaglio e portare a termine il contratto.