Hitman 2: disponibile il pacchetto location Miami; Sean Bean sta per tornare!

Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato che la missione Bersaglio Elusivo di Hitman 2 con l'attore di fama internazionale Sean Bean tornerà il 3 maggio e sarà disponibile fino al 3 giugno.

Bean si calerà nuovamente nei panni di Mark Faba, un ex agente dell'MI5 diventato un sicario noto come "L'Immortale" grazie alla sua maestria nell'arte di fingersi morto. La missione Bersaglio Elusivo denominata L'Immortale sarà gratuita per tutti i giocatori, che avranno a disposizione solamente un tentativo per cercare di assassinare il bersaglio e portare a termine il contratto.

Inoltre, il Miami Pack di Hitman 2 è disponibile da oggi al prezzo di 14,99 €, e fornisce l'accesso alla location Miami oltre a nuove missioni, modalità e contenuti. Il rilascio del Pacchetto Miami è uno dei tanti aggiornamenti che Hitman 2 riceverà durante il mese di maggio, insieme a nuovi Pacchetti sfide, Contratti escalation e travestimenti, come il costume da fenicottero blu per l'Agente 47.

Hitman 2 è il sequel del grande successo internazionale Hitman. Include nuove ambientazioni sandbox ricche di angoli vibranti di vita da esplorare e offre ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà possibile scatenare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili.

Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Hitman 2 includerà anche una nuovissima modalità multiplayer competitiva 1 contro 1: la Modalità Fantasma. I giocatori metteranno alla prova le loro abilità da assassini affrontandosi online nei panni dell'Agente 47 e cercheranno di eliminare il maggior numero di bersagli più velocemente e in maniera più pulita dell'avversario usando armi, oggetti, costumi e casse fantasma di rifornimenti ICA come supporto alla missione. Hitman 2 è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC.