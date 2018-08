Hitman 2: un filmato ci illustra le caratteristiche del nuovo gioco dedicato all'Agente 47

IO Interactive e Warner Bros hanno pubblicato un nuovo filmato dedicato a Hitman 2 volto a illustrarci le caratteristiche della nuova avventura dell'Agente 47, in arrivo a novembre su Playstation 4, Xbox One e PC.

Si tratta del primo video della serie How to Hitman, con cui gli sviluppatori vogliono presentarci le meccaniche di gameplay e le ambientazioni che caratterizzeranno questo nuovo capitolo. In Hitman 2 potremo alterare pesantemente il corso degli eventi con le nostre azioni: basterà un singolo intervento per innescare un effetto domino che porterà i personaggi non giocanti ad modificare la propria routine, offrendoci un ampio ventaglio di possibilità e, dunque, molteplici modi per far fuori il nostro obiettivo e portare a termine l'incarico. A quanto pare, per raggiungere questo risultato il team di sviluppo ha lavorato sull'intelligenza artificiale e ha ampliato le location, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Per scoprire se queste promesse verranno mantenute dovremo attendere fino al 13 novembre, giorno in cui Hitman 2 debutterà su Playstation 4, Xbox One e PC. IO Interactive ha confermato che al lancio saranno presenti sei stage, ognuno dei quali offrirà numerose missioni. Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima a opera di Alessandro Bruni.