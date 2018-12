Hitman 2 e L'Ombra della Guerra tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop

Terzo giorno di offerte per il Calendario dell'Avvento di GameStop, dopo le prime promozioni del weekend la catena propone oggi interessanti sconti su quattro giochi targati Warner Bros.

Solo per oggi, lunedì 3 dicembre, sarà possibile acquistare Hitman 2 a 40.98 euro, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra a 14.98 euro, LEGO DC Super Villains a 40.98 euro e Rocket League Collector's Edition a 14.98 euro, offerte valide online su GameStop.it e in tutti i negozi della catena.

Il Calendario dell'Avvento di GameStop andrà avanti fino al 24 dicembre (compreso) con offerte quotidiane su videogiochi, console e accessori. Nel weekend tra le offerte hanno trovato spazio giochi come Dragon Ball FighterZ, Dark Souls III, F1 2018, Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XII The Zodiac Age e Dissidia Final Fantasy NT per PlayStation 4.