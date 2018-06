Hitman 2: la modalità Sniper Assassin si mostra all'E3 2018

Sullo showfloor dell'E3 2018 di Los Angeles abbiamo provato con mano la modalità Sniper Assassin di Hitman 2, il nuovo gioco dell'Agente 47 in arrivo a novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vediamola in azione nel video gameplay di oltre 7 minuti proposto in cima.

Oltre alla classica Campagna single player, Hitman 2 includerà una nuova modalità Sniper Assassin per mettere alla prova le nostre abilità di mira e pianificazione. In questo caso saremo armati del solo fucile da cecchino, posizionati a una certa distanza dai nostri bersagli: analizzando con attenzione l'ambiente e lo scenario, potremo sfruttare i vari elementi architettonici del livello a nostro vantaggio, così da far scattare trappole a da creare un diversivo.

La modalità Sniper Assassin si è mostrata in azione all'E3 2018 di Los Angeles, consentendoci di provarla con mano: in alto trovate il nostro video gameplay tratto dal gioco. Ricordiamo che Hitman 2 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 13 novembre.