Hitman 2: la nuova mappa di Sniper Assassin arriva domani

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive svelano un nuovo trailer di Hitman 2 per l’imminente mappa di Sniper Assassin, Porto di Hantu, nuovissimo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo il 26 marzo.

L’ultima mappa per la modalità Sniper Assassin, esperienza standalone in co-op inclusa in Hitman 2 2, porta i giocatori in un deposito container sito sull’isola di Singapore dove Han Ldong e sua moglie sono stati rapiti da un gruppo di esperti criminali conosciuto come Heavenly Guard.

Gli utenti potranno giocare la missione nei panni dell’Agente 47 oppure completare il contratto in cooperativa nei panni degli agenti Stone e Knight, mettendo fuori gioco i rapitori prima che riescano a spostare gli ostaggi in una nave cargo pronta a partire. La mappa Porto di Hantu della modalità Sniper Assassin è parte dell’Expansion Pass di Hitman 2, composto da due Expansion Pack che includono nuove Missioni, Location, Mappe, Sfide, Armi e Outfit. Sniper Assassin è la prima esperienza co-op di Hitman, e permette a due giocatori di lavorare insieme per completare sfide, ottenere ricompense, migliorare armi e scalare le classifiche, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Hitman 2.