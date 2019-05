Hitman 2 è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Oltre agli sconti A Tutto Giappone, Sony ha lanciato oggi anche la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store, dedicata a Hitman 2, il più recente gioco dell'Agente 47.

Questa la sinossi di Hitman 2: "Viaggia in tutto il mondo e rintraccia i tuoi bersagli in fantastici luoghi esotici su Hitman 2. Da strade assolate all'ombra di pericolose foreste tropicali, nessun luogo è al sicuro dall'Agente 47, l'assassino più creativo del mondo. Preparati a vivere un incredibile thriller di spionaggio. La tua missione: eliminare lo sfuggente cliente ombra e distruggere la sua milizia, ma quando 47 scopre l'identità del suo bersaglio e la verità sul suo passato, tutto cambia. Hitman 2 presenta nuove esperienze di gioco, modalità e funzionalità, tra cui la nuovissima modalità Sniper Assassin che introduce, per la prima volta nella storia della serie, la modalità cooperativa."

Hitman 2 Standard Edition è ora in vendita al prezzo di 24.99 euro anzichè 69.99 euro, con uno sconto pari aò 64% sul prezzo di listino, offerta valida fino al prossimo 9 maggio.