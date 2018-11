Hitman 2: nuovo trailer con Sean Bean dedicato al primo bersaglio elusivo

Warner Bros Italia e Io Interactive hanno pubblicato su Youtube un breve trailer dedicato al primo bersaglio elusivo di Hitman 2: Mark Faba, un ex-agente dell’MI5 diventato un assassino freelance.

Mark Faba è un maestro nel fingere la propria morte, proprio per questo motivo è conosciuto come l'Immortale. Il personaggio è impersonato da Sean Bean, celebre attore britannico noto ai più per aver interpretato il ruolo di Boromir nella trilogia de Il Signore degli Anelli, Eddard Stark ne Il Trono di Spade, Alec Trevelyan in GoldenEye e Ulisse in Troy.

Ricordiamo ai lettori che i Bersagli Elusivi sono contratti unici ad alto rischio disponibili solo per un determinato periodo di tempo. In questo caso, i giocatori potranno provare a eliminare l'Immortale dal 20 novembre al 4 dicembre. Proprio come nel primo capitolo della serie, avremo una sola possibilità per eliminare il bersaglio, in caso di fallimento il contratto non potrà essere ripetuto.

Hitman 2 è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Sulle pagine di Everyeye il nostro Giuseppe Arace ha premiato il gioco con un 8 pieno, lodando il gameplay ma sottolineando la marginalità della trama. Per ulteriori dettagli e informazioni a riguardo, vi invitiamo a leggere la recensione di Hitman 2.