Hitman 2: il nuovo trailer conferma l'esteso supporto post-lancio

I vertici di Warner Bros. Interactive Entertainment aprono una finestra sull'esteso programma di supporto post-lancio di Hitman 2 con un nuovo trailer che illustra i contenuti e le aggiunte che caratterizzeranno la vita digitale degli emuli dell'Agente 47 nel corso dei prossimi mesi.

Il video ci ricorda che domani, 20 novembre, arriverà il primo grande aggiornamento post-lancio di Hitman 2 con protagonista Sean Bean. L'attore britannico conosciuto al grande pubblico per i ruoli, tra gli altri, di Alec Trevelyan in 007 GoldenEye e Boromir ne Il Signore degli Anelli, sarà infatti il primo Bersaglio Elusivo dell'action stealth di IO Interactive e interpreterà Mark Faba, un ex agente dell’MI5 passato al "lato oscuro" e divenuto un killer freelance.

Il supporto degli sviluppatori danesi proseguirà nei prossimi mesi con nuovi Bersagli Elusivi, contratti Escalation, sfide settimanali e attività da portare a compimento per ottenere ricompense ingame.

Se siete curiosi di capire fino a che punto si sono spinti i ragazzi di IO Interactive con il nuovo capitolo della saga di Hitman, potete scaricare gratuitamente il Prologo della campagna principale sullo store digitale della vostra piattaforma d'elezione.

Se proprio non ve la sentite di intraprendere questa nuova carriera digitale e volete saperne di più sul titolo senza correre il rischio di finire nella lista dei ricercati più pericolosi del globo assieme a quel simpaticone dell'Agente 47, invece, potete sempre rileggervi l'approfondita recensione che il buon Giuseppe Arace ha confezionato in concomitanza con il lancio di Hitman 2 avvenuto lo scorso 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.