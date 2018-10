Hitman 2: il nuovo trailer mostra i vari strumenti a disposizione dell'Agente 47

Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicato il terzo video della serie "Fai come Hitman" di Hitman 2, intitolato "I ferri del mestiere". Il trailer mostra i vari strumenti a disposizione dell'Agente 47.

In Hitman 2 il percorso per eliminare un obbiettivo è ricco di vari strumenti per svolgere il lavoro in modo efficiente. Che si tratti di cellulari che esplodono a distanza, diversivi sonori, taser di prossimità, disturbatori usa e getta o uso strategico di specchi, l’abilità di un giocatore determinerà se l'Agente 47 sarà in grado di arrivare al traguardo tutto intero.

Hitman 2 è caratterizzato da nuove, dettagliate location sandbox piene di ambientazioni pulsanti di vita, offrendo ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio definitivo utilizzando un vasto assortimento di dispositivi, armi e travestimenti oltre a un'ampia varietà di tecniche stealth per innescare creativamente la propria unica catena di eventi.



Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Per chi invece vuole immedesimarsi nell'Agente 47, Sniper Assassin può essere giocato anche in modalità giocatore singolo.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 13 novembre 2018.