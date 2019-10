Hitman 2: un nuovo trailer presenta l'evento a tema Halloween in arrivo domani

Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer per Hitman 2 per presentare il prossimo evento a tema Halloween in arrivo domani 22 ottobre. Le celebrazioni della più popolare festa pagana introdurranno un nuovo contratto escalation e tante decorazioni più o meno inquietanti.

L'aggiornamento sarà disponibili gratuitamente per tutti i giocatori che hanno scaricato il il Free Starter Pack di Hitman 2. L'evento di Halloween di svolgerà a Hawke's Bay, una location della Nuova Zelanda, e verrà completamente rimodellato con decorazioni a tema come teschi e zucche varie. Completando i terrificanti obbiettivi del contratto si potranno ottenere la Muta Tattica e il Bat Shuriken. Inoltre tutti gli oggetti guadagnati durante l'evento saranno utilizzabili anche nel resto del gioco. L'evento metterà a disposizione anche un expansion pack che offre nuovi contratti per la versione base di Hitman 2.

Recentemente IO Interactive ha annunciato l'inizio dei lavori su un nuovo gioco per PC e console in collaborazione con Warner Bros. Vi ricordiamo che Hitman 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.