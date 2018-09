Hitman 2: un trailer presenta una nuova ambientazione, la giungla colombiana

Nella notte Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer di Hitman 2, che introduce i giocatori ad una delle nuove ambientazioni incluse in questo secondo capitolo: la giungla colombiana.

Situata nel cuore dell'oscura e pericolosa foresta pluviale sudamericana, questa location metterà a disposizione dell'Agente 47 un numero elevatissimo di opportunità da sfruttare per aggirare ed eliminare le minacce. Stando alle parole degli sviluppatori, la Colombia sarà caratterizzata da un gameplay unico e includerà "molteplici percorsi da esplorare, una profondità di gioco ineguagliabile e innumerevoli possibilità di interazione".

Non è la prima volta che i giocatori di Hitman sono chiamati ad esplorare la giungla colombiana. È accaduto già nella sesta missione del primissimo capitolo della serie, Hitman: Codename 47, nella quale bisognava eliminare il signore della droga Pablo Ochoa.

Ricordiamo che Hitman 2 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC a partire dal 13 novembre 2018. Al lancio includerà ben 6 diverse ambientazioni tra le quali, oltre alla Colombia, sarà compresa anche la città di Miami. Nei giorni scorsi IO Interactive ha annunciato il Lecacy Pack, comprendente tutte e 6 le location di Hitman: La Prima Stagione Completa.