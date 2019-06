Hitman 2: il pacchetto location New York esce domani, ecco il trailer di lancio

Warner Bros. e IO Interactive presentano ufficialmente il pacchetto location New York di Hitman 2, il più recente capitolo della serie stealth dedicata al letale Agente 47.

"La location di New York è un ambiente sandbox completamente nuovo che includerà la missione della campagna The Bank (Golden Handshake), insieme alla Modalità Contratti per missioni, sfide, ricompense, risultati e altro ancora. New York includerà anche il proprio sistema di Progressione della Padronanza, e ogni livello di Padronanza raggiunto legato ad un livello sbloccherà un nuovo punto di partenza, un covo dell'agenzia, uno strumento o un'arma. Inoltre, i giocatori possono sbloccare un nuovo trench doppio petto per l'Agente 47 (The New Yorker), insieme a un fucile Bartoli 12G personalizzato e altri nuovi oggetti, che possono essere trasferiti in altre località e missioni".

Tutti i contenuti inclusi nel pacchetto location New York saranno disponibili a partire da domani, martedì 25 giugno, per i possessori dell'Expansion Pass e del Pack Expansion 1 del titolo di IO Interactive. Potete dare uno sguardo al tutto grazie al trailer di lancio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Hitman 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se siete interessati ad un approfondimento sullo stealth game, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hitman 2.