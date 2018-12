Hitman 2: Parigi e la missione natalizia sono gratis per un periodo limitato

IO Interactive ha deciso di fare un regalo a tutti i giocatori pubblicando il pacchetto gratuito Hitman 2 - Abbuffata delle Feste su PlayStation 4, Xbox One e Steam. Sulle due console è già disponibile, mentre sulla piattaforma di Valve arriverà alle ore 19:00.

Procedendo al download otterrete l'accesso completo alla location legacy di Parigi - che include 3 missioni della storia, 3 Contratti Escalation, più di 120 sfide e più di 20 trofei - e alla nuovissima missione a tema natalizio Abbuffata delle Feste. L'accesso al pacchetto è garantito solo per il periodo gratuito, che va da oggi 18 dicembre all'8 gennaio, ma i progressi salvati potranno essere trasferiti nel gioco completo se deciderete di acquistarlo.

Nella missione stagionale Abbuffata delle fese, disponibile ovviamente anche per i possessori della versione completa di Hitman 2, dovrete vestire i panni dell'Agente 47 e recarvi a Parigi per eliminare due ladri che sono riusciti ad infiltrarsi al Sanguine Fashion Show con l'intento di rubare alcuni beni preziosi. Per eliminarli, potrete utilizzare due nuovi oggetti festivi, le Palle di neve esplosive e gli Holiday Shuriken. Completando una serie di sfide, potrete inoltre sbloccare il costume di Babbo Natale. La missione sarà attiva fino all'8 gennaio, dopodiché tutti i suoi contenuti saranno rimossi dal gioco, con l'unica eccezione del costume di Babbo Natale, che potrà essere conservato da tutti coloro che riusciranno a sbloccarlo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che entro la fine dell'anno verranno resi disponibili diversi contenuti gratuiti per i possessori del gioco completo, ovvero il Bersaglio Elusivo Il Rivoluzionario (21 dicembre) e il Contratto Escalation L'infatuazione di Turms (27 dicembre).