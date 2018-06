Hitman 2: prime immagini per lo scenario di Miami e modalità Sniper Assassin

Dopo aver annunciato Hitman 2, IO Interactive e WB Games hanno pubblicato i primi screenshot ufficiali del nuovo episodio della serie, in arrivo a novembre su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows.

Nello specifico, gli scatti mostrano lo stage di Miami e la modalità Sniper Assassin, la quale si presenta come "una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Per chi invece vuole immedesimarsi nell'Agente 47, Sniper Assassin può essere giocato anche in modalità giocatore singolo."

Hitman 2 sarà disponibile dal 13 novembre su tutte le piattaforme citate in apertura, il gioco sarà presente con ogni probabilità anche all'E3 di Los Angeles, restiamo quindi in attesa di saperne di più.