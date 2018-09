Hitman 2: pubblicato il nuovo trailer Benvenuti nella Giungla

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno pubblicato un nuovo video direttamente dal PAX West dedicato alla prossima meta delle avventure di Hitman 2, la Colombia.

Questa nuova ambientazione pone i giocatori direttamente nel cuore della buia e pericolosa foresta pluviale del Sud America dando all’Agente 47 un ampio ventaglio di possibilità per portare a compimento le proprie missioni mortali. Un ambiente davvero vivo e con minacce che si nascondono dietro ogni angolo, la Colombia regalerà un’esperienza di gioco unica con molte strade da esplorare, enorme profondità di gioco e innumerevoli possibilità di interazione per i giocatori.



Caratterizzato da nuove dettagliate location sandbox piene di ambientazioni pulsanti di vita Hitman 2 offre ai giocatori la libertà di pianificare l’assassinio definitivo utilizzando un vasto assortimento di dispositivi, armi e travestimenti oltre a un’ampia varietà di tecniche stealth per innescare creativamente la propria unica catena di eventi.



Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Per chi invece vuole immedesimarsi nell'Agente 47, Sniper Assassin può essere giocato anche in modalità giocatore singolo. Hitman 2 sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famiglia didispositivi Xbox tra cui Xbox One X e PC dal 13 novembre 2018.