Hitman 2: Sean Bean, primo Bersaglio Elusivo, è ora disponibile per tutti

Oggi Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato la prima missione di Hitman 2 dedicata al Bersaglio Elusivo, che vedrà protagonista l'attore Sean Bean nei panni di Mark Faba, un ex agente dell'MI5 divenuto sicario.

Conosciuto come L'Immortale, Faba è celebre per la sua inimitabile capacità di fingersi morto, il che ha spinto la International Contract Agency (ICA) a mettere una spropositata taglia sulla sua testa. In questa missione dedicata al Bersaglio elusivo denominata L'Immortale, i giocatori avranno a disposizione un'unica possibilità di fermare Faba prima che quest'ultimo possa servirsi delle sue abilità di sorveglianza, infiltrazione e demolizione per completare un contratto presso la Global Innovation Race di Miami. Se c'è qualcuno che può sbarazzarsi definitivamente di Faba, è l'Agente 47.

Per cominciare a pianificare le modalità di azione, è ora possibile visualizzare il video dedicato al briefing di missione, che fornisce indicazioni sui possibili spostamenti di Faba, sugli approcci che sarà possibile adottare e sui travestimenti da utilizzare, oltre a proporre altri consigli utili. Il Bersaglio Elusivo numero 1 è disponibile da oggi (20 novembre) fino al 4 dicembre, e i giocatori avranno la possibilità di riuscire a eliminare L'Immortale solamente durante questi 14 giorni. Inoltre, cimentandosi nella missione del Bersaglio elusivo e completando la sfida Calligrafia esplosiva, i giocatori potranno sbloccare e aggiungere al proprio inventario la nuova arma Penna Esplosiva selezionata dai fan.



In Hitman 2, i Bersagli Elusivi sono contratti eccezionali ed estremamente rischiosi che rimangono disponibili solo per un periodo limitato di tempo. Tutti i giocatori possono cimentarsi gratuitamente in queste missioni, ma avranno a disposizione solamente un tentativo per cercare di assassinare il bersaglio e portare a termine il contratto. La missione dedicata al Bersaglio elusivo denominato L'Immortale è solamente il primo dei tanti aggiornamenti gratuiti riservati ai possessori di Hitman 2.