Hitman 2: Sean Bean sarà il primo obiettivo dell'Agente 47?

Anche in Hitman 2 tornerano gli Elusive Target, gli speciali obiettivi che l'Agente 47 dovrà eliminare in alcune missioni speciali. IO Interactive ha svelato il primo della serie, denominato The Undying e apparentemente modellato sulle fattezze di Sean Bean...

Gli sviluppatori hanno pubblicato su Twitter una sagoma sfocata che ritrae il primo bersaglio e secondo alcuni giocatori potrebbe trattarsi proprio di un personaggio con il volto del popolare attore, visto in numerosi film e serie TV come Winter Flight, Silent Hill, Outlaw, Pixels, Sopravvissuto The Martian, Il Trono di Spade, Faceless, Wasted, Il Signore degli Anelli, Missing, Accused, The Lost Future e I Medici.

Al momento IO Interactive si è limitata a dichiarare che il reveal di "The Undying" è previsto per il 17 ottobre, non ci resta dunque che attendere. Ricordiamo che Hitman 2 uscirà il 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.