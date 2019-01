Hitman 2 si aggiorna con i contenuti del Festival d'Inverno di Hokkaido

In coincidenza del nuovo aggiornamento di Hitman 2 su PC, PS4 e Xbox One, gli autori di IO Interactive invitano tutti gli emuli dell'Agente 47 a partecipare al Festival d'Inverno con tantissimi contenuti inediti per la mappa Hokkaido.

Lo Snow Master Challenge Pack prevede una serie di missioni speciali da portare a compimento per sbloccare diversi elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego, con oggetti a tema invernale come un costume o un picchetto da scalata.

Gli acquirenti dell'Expansion Pass avranno inoltre accesso al Winter Sports Pack, un contenuto aggiuntivo particolarmente utile per aiutare l'Agente 47 a confondersi tra la folla dei livelli invernali e garantirgli un più ampio margine di manovra. All'interno del pacchetto Winter Sports sarà infatti possibile trovare un kit da arrampicata, un completo da snowboarder e una finta palla di neve utilizzabile per distrarre e confondere il malcapitato di turno.

Gli utenti della versione base di Hitman 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One avranno accesso al livello Hokkaido e alle missioni del Winter Festival per un periodo limitato, ossia dal 22 gennaio al 12 febbraio. I progressi effettuati durante questa prova potranno essere importati e mantenuti nel gioco qualora desideriate acquistare l'Expansion Pass in un secondo momento.