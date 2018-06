Hitman 2 Sniper Assassin Unravel 2 e Rainbow Six Siege in diretta oggi su Twitch

Terminata la settimana dell'E3, riprendono sul canale Twitch di Everyeye.it i consueti appuntamenti con i gameplay targati Everyeye Live: per la giornata di oggi sono in programma tre trasmissioni dedicate a Hitman 2 Sniper Assassin, Unravel 2 e Rainbow Six Siege.

Hitman 2 Sniper Assassin

Andiamo alla scoperta delle novità di Sniper Assassin, la nuova modalità di Hitman 2 che abbiamo potuto provare all'E3 di Los Angeles.

Unravel 2 (Ore 17:00)

Il gioco di Coldwood Studios è stato pubblicato a sorpresa durante l'E3, quale miglior occasione dunque per mostrarvi le prime ore del sequel di Unravel? Appuntamento oggi pomeriggio alle 17.00 per due ore di gameplay di Unravel 2.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

Torna RNade_ con una nuova sessione di gioco di Rainbow Six Siege, l'acclamato sparatutto Ubisoft recentemente aggiornato con nuovi contenuti, tra cui gli attesissimo operatori italiani Alibi e Maestro.

Entrambe le trasmissioni andranno in onda sul nostro canale Twitch, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo!