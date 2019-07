Hitman 2: svelata Perm-14, la prigione siberiana della nuova mappa di Sniper Assassin

Gli sviluppatori di IO Interactive confezionano un nuovo video di Hitman 2 per portarti in Siberia e farci visitare Perm-14, la prigione che farà da sfondo all'ultima mappa di Sniper Assassin prevista con l'espansione del 30 luglio del loro iconico action stealth a mondo aperto.

Nell'installazione penitenziaria che aprirà ufficialmente i battenti martedì 30 luglio per tutti i possessori del Pass Espansioni di Hitman 2, l'Agente 47 e il duo composto dagli agenti Stone e Knight potranno collaborare nella speranza di portare a termine il proprio obiettivo designato senza far scattare gli allarmi della prigione.

L'ultima mappa di Sniper Assassin promette di regalarci un'esperienza di gioco ancora più emozionante grazie alla necessità, per gli utenti che desidereranno affrontare tale missione ad alto rischio, di eliminare due "target" (il mafioso Roman Khabko e il direttore corrotto Vitaly Reznikov) per scatenare una rivolta nella prigione sperando così di coprire le proprie tracce al momento della fuga.

Ad alimentare il pathos della missione ci sarà l'obbligo di raggiungere il proprio obiettivo entro un determinato lasso di tempo, ovvero prima che il criminale Roman venga rilasciato prematuramente. Come al solito, per ottenere il proprio scopo si potranno sfruttare le tante opportunità offerte dalla mappa, con infiniti segreti nascosti che contribuiranno ad ampliare il ventaglio di opzioni di gioco a disposizione degli utenti.



Riuscendo a completare le sfide della missione si potrà migliorare l'equipaggiamento e gli innesti dell'arma scelta dall'Agente 47 per questa operazione, ossia il devastante fucile da cecchino artico ICA Druzhina 34. Su queste pagine trovate infine un video diario di Hitman 2 che illustra nel dettaglio tutte le attività endgame di luglio.