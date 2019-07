Hitman 2: svelata la roadmap di luglio dei DLC e degli update gratuiti

Il nuovo aggiornamento del sito ufficiale di Hitman 2 conferma l'arrivo a luglio di tantissimi contenuti inediti nell'universo dell'action free roaming "a vocazione assassina" di IO Interactive e Warner Bros. Interactive Entertainment per PC, PS4 e Xbox One.

La roadmap dei DLC e delle espansioni gratuite che interesseranno gli emuli dell'Agente 47 è accompagnata da un video diario con cui gli sviluppatori danesi ci permettono di dipingere il quadro narrativo e contenutistico entro il quale ci muoveremo da qui a fine luglio:

4 luglio - Contratto Escalation: The Babayeva Dissonance

11 luglio - Pacchetto Sfide: I'm with the Band (permetterà di sbloccare l'oggetto Violino)

18 luglio - Contratto in Evidenza: Tone Death

19 luglio - Bersaglio Elusivo: The Badboy

25 luglio - Contratto Escalation: The Calvino Cacophany

30 luglio - Nuova Mappa Sniper Assassin (per chi è in possesso del Season Pass)

30 luglio - Pacchetto di costumi gratuito

30 luglio - Modalità Contratto sbloccata per Hawke's Bay

La lista delle novità previste per gli appassionati di Hitman 2 è piuttosto lunga e comprende l'annuncio di "The Prison", la nuova mappa accessibile nella modalità Sniper Assassin che ci porterà nella gelida tundra siberiana per partecipare ad attività che ci consentiranno, una volta portate a termine, di sbloccare il Fucile da Cecchino Artico Druzhina 34 ICA.



Sempre grazie agli update che arriveranno a luglio potremo accedere a Pacchetti Sfide, Contratti, Escalation, capi di abbigliamenti, costumi e tanto altro. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Hitman 2.