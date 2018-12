Hitman 2: svelati i nuovi contenuti gratuiti in arrivo

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno recentemente divulgato alcuni dettagli relativi ai contenuti live gratuiti in arrivo questo mese su Hitman 2, tra cui sono presenti nuovi contratti, contratti escalation e la prossima missione Bersaglio Elusivo.

Nuovi contratti disponibili: Rischi del mestiere (disponibile ora) – Tutti i contratti disponibili sono creati dai membri della community e vengono poi implementati nel gioco affinché tutti gli appassionati possano goderseli. Per Hitman 2, i contratti disponibili saranno scelti sulla base dei temi, e il primo di essi è "Rischi del mestiere", in quanto tutti i contratti sono focalizzati su lavori, occupazioni e professioni.

Nuovo contratto escalation: L'aumento di Aelwin (13 dicembre) – I contratti escalation spingono i giocatori ad adattare le proprie abilità e il proprio stile di gioco ai vari ostacoli che intralciano il cammino dell'Agente 47. Il nuovo contratto escalation è ambientato sulla misteriosa isola di Sgàil. Sarà una gita indimenticabile.

Sorpresa di Natale! (18 dicembre) – Non perderti la sorpresa a tema natalizio in arrivo più avanti nel corso di questo mese, che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.

Nuovo Bersaglio elusivo: Il Rivoluzionario (21 dicembre) – A Santa Fortuna, per 10 giorni, sarà presente un nuovo Bersaglio elusivo. Se riuscirai a completare questa missione, potrai sbloccare il costume da Turista della domenica con guanti. Nelle prossime settimane saranno disponibili più dettagli su questo contratto. Nel frattempo, dai un'occhiata al post Ricompense del Bersaglio elusivo sul blog per visualizzare una panoramica completa delle suddette ricompense.

Nuovo contratto escalation: L'infatuazione di Turms (27 dicembre) – Cosa c'è di meglio di un bel contratto escalation ambientato a Santa Fortuna per celebrare le festività?

Inoltre, Nascosto in Bella Vista, il più recente capitolo della serie di video Fai come Hitman, è stato rilasciato oggi: esso mostra ai giocatori come non farsi notare ed eliminare i bersagli in maniera più efficiente in Hitman 2. Che si tratti di eludere la sorveglianza di guardie armate oppure di evitare di attirare l'attenzione dei civili sospettosi, è rimanendo in incognito che l'Agente 47 avrà maggiori possibilità di completare le varie missioni. In Hitman 2, folle numerose, una fitta vegetazione e un travestimento adeguato si riveleranno fattori chiave per sgominare le minacce più temibili.