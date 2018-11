Hitman 2: Twitter banna un utente che 'minaccia di morte' Sean Bean

Che si tratti di un film come Il Signore degli Anelli, o di una serie tv come Il Trono di Spade, sembra proprio che Sean Bean non riesca a fare a meno di far morire i memorabili (e compianti) personaggi che interpreta, tanto da essere diventato un vero e proprio meme su Internet.

Gli sviluppatori di IO Interactive hanno ben pensato di introdurre questa tradizione anche all'interno del mondo videoludico, inserendo il celebre attore come primo Elusive Target di Hitman 2, nuovo capitolo della serie action-stealth dedicata all'Agente 47. Ebbene, in tanti si sono lanciati in questa missione per assassinare l'attore in-game, ed alcuni di essi hanno - per loro sfortuna - deciso di annunciarlo su Twitter.

Come potete notare dall'immagine che trovate in calce, il noto social network ha per esempio bannato in via definitiva l'account di un giocatore che portava le sue "minacce di morte" all'attore, e che avrebbe quindi violato il regolamento della piattaforma. Dopo alcune ore di silenzio da parte di Twitter, l'account è stato fortunatamente riattivato, una volta chiarito che si trattava solo di un bizzarro malinteso.

Ricordiamo ai lettori che Hitman 2 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi rimandiamo alla nostra Recensione per tutti i dettagli sulle nuove avventure dell'Agente 47.