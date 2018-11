Hitman 2: ultimi giorni per completare Bersaglio Elusivo no. 1 con Sean Bean

Rimangono solo cinque giorni per completare Bersaglio Elusivo No. 1, con protagonista Sean Bean, in Hitman 2. Per l’occasione, il team di IO Interactive ha oggi pubblicato un’infografica che ci permettere di scoprire interessanti informazioni e statistiche riguardanti i giocatori che hanno affrontato la missione durante la scorsa settimana.

Tra questi dati troviamo la percentuale di completamento del contratto (60,94%), il tempo più breve realizzato per il completamento della missione (47 secondi), l’arma da fuoco più utilizzata (pistola ICA 19), la strategia di esecuzione più rara utilizzata (lancio di uno shuriken) e altro ancora. Queste statistiche possono essere completamente ribaltate in qualsiasi momento: i giocatori hanno tempo fino al 4 dicembre per eliminare Mark Faba (a.k.a. Sean Bean), e se c’è qualcuno che può eliminare Faba una volta e per tutte, quello è l’Agente 47.

Bersaglio Elusivo No. 1, L’Immortale, con protagonista Sean Bean, è già disponibile e sarà giocabile fino al 4 dicembre, pertanto i giocatori hanno una sola possibilità per eliminare con successo L’Immortale durante questo periodo. Partecipando alla missione Bersaglio Elusivo, i giocatori possono sbloccare e aggiungere al proprio inventario la Penna Esplosiva, arma scelta dai fan stessi. Inoltre, gli utenti potranno cominciare a sbloccare nuovi abiti esclusivi per l’Agente 47 giocando e completando le sfide Bersaglio Elusivo.



I Bersagli Elusivi sono contratti eccezionali disponibili per un periodo limitato di tempo. Queste missioni sono disponibili gratuitamente per tutti i possessori di Hitman 2, ma avranno a disposizione solo un tentativo per assassinare l’obiettivo e, in caso di insuccesso, il contratto non può essere provato nuovamente.



Hitman 2 è il sequel del grande successo internazionale Hitman. Include nuove ambientazioni sandbox ricche di angoli vibranti di vita da esplorare e offre ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive, sarà possibile scatenare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili.



Hitman 2 introduce nuovi modi di giocare con Sniper Assassin, una modalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Hitman 2 include anche una nuovissima modalità multiplayer competitiva 1 contro 1: la Modalità Fantasma. Essa consente di mettere alla prova le proprie abilità da killer e di sfidare un altro utente in partite online dove entrambi i giocatori impersoneranno l'Agente 47.



Hitman 2 è disponibile ora per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One (compresa la Xbox One X) e PC.