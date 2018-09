Hitman 2 e l'universo LEGO sbarcano alla Milan Games Week 2018

Warner Bros. Interactive è lieta di annunciare che Hitman 2 e le produzioni LEGO prenderanno parte all'ottava edizione di Milan Games Week, la manifestazione italiana dedicata ai videogiochi che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre a Milano.

I visitatori potranno vestire i silenziosi e letali panni dell’Agente 47 presso lo stand PlayStation (Pad. 8), provando Hitman 2 in anteprima italiana. Il titolo sarà disponibile dal 13 novembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Hitman 2 è l’avventura più ambiziosa della serie. Mappe più grandi e ricche di opportunità da sfruttare per portare a termine la propria missione, il ritorno di modalità già apprezzate dai fan, come Contratti, una nuova IA capace di rispondere meglio alle azioni dell’utente e l’introduzione di alcune meccaniche inedite sono solo alcuni degli elementi pensati dagli sviluppatori di IO Interactive per soddisfare i fan storici e i giocatori alla ricerca di sfide impegnative con cui misurarsi.

Warner Bros. è inoltre felice di portare in fiera numerose sorprese firmate LEGO creando tante opportunità di divertimento per i bambini e loro famiglie. Per l’occasione sarà presente alla giornata di apertura James Burgon, Associate Producer di LEGO DC Super-Villains, l’atteso nuovo capitolo della serie. Burgon lavora da sette anni per TT Games, dove usa tutta la sua passione per il mondo LEGO per realizzare videogiochi vivaci e divertenti, capaci di trasmettere lo stesso amore che lui prova per i mattoncini danesi. Il suo obbiettivo è quello di ispirare e incoraggiare bambini e adulti a ridere, imparare e creare. Lo sviluppatore incontrerà in fiera giornalisti, influencer e i rappresentanti delle più importanti community italiane dedicate al mondo LEGO.

Inoltre, i piccoli e grandi appassionati potranno provare in esclusiva LEGO DC Super-Villains presso lo stand PlayStation prima della data ufficiale di lancio fissata per il 19 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I giocatori, per la prima volta, sono chiamati a vestire i panni di un protagonista completamente inedito, il cui aspetto e capacità saranno completamente personalizzabili dall’utente. In compagnia di Harley Quinn, Joker, Lex Luthor e i cattivi storici dell’universo DC Comics, il giocatore dovrà salvare il mondo dall’inedita minaccia rappresentata dalla Justice Syndicate.

Nella stessa area sarà possibile provare altri grandi titoli LEGO, come LEGO Gli Incredibili, LEGO Harry Potter Collection 1-7, LEGO Marvel Super Heroes 2, LEGO Worlds e LEGO Ninjago Il Film Videogame. I più piccoli potranno inoltre trovare altre postazioni per divertirsi con i giochi LEGO nell’area di Milan Games Week Family (Pad. 12, Stand D06).