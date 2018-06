Hitman 2: vediamo i contenuti della Collector's Edition americana

Warner Bros Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Hitman 2 per il mercato americano, disponibile in esclusiva presso i negozi delle catene GameStop USA ed EB Games ad un prezzo non ancora confermato.

Hitman 2 Collector's Edition includerà il gioco su supporto fisico, custodia Steelbook, portachiavi a forma di proiettile, la paperella di gomma dell'Agente 47 e due monete, il tutto racchiuso in una elegante valigetta in metallo. Presenti anche alcuni contenuti digitali come il Season Pass e l'accesso anticipato di quattro giorni rispetto alla pubblicazione ufficiale (9 novembre).

Al momento non sappiamo se questa edizione arriverà anche in Europa, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del publisher. Hitman 2 uscirà il 13 novembre su PC, PS4 e Xbox One.