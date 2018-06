Hitman 2: vediamo la modalità Sniper Assassin in azione

Lo youtuber Arekkz Gaming ha pubblicato un nuovo video gameplay di Hitman 2, permettendoci di vedere in azione la modalità Sniper Assassin. Il video gameplay, della durata complessiva di circa 10 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Sniper Assassin si presenta come una modalità separata fruibile sia in singolo che in co-op, richiamando le meccaniche di gioco viste in Hitman: Sniper Challenge. Come suggerisce il titolo, si tratta di una serie di sfide basate sull'impiego dei fucili da cecchino, con l'obiettivo di eliminare una serie di nemici dalla distanza.

Dal momento che saranno possibili molti approcci differenti, tra una missione e l'altra bisognerà analizzare con attenzione lo scenario e il comportamento dei bersagli, così da premere il grilletto solo nel momento più opportuno, con la possibilità di azionare trappole e di sfruttare a proprio vantaggi i vari elementi architettonici del livello. Ricordiamo che Hitman 2 sarà disponibile a partire dal 13 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.