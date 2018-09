Hitman 2: un video di gameplay ci mostra il Legacy Pack in movimento

Una delle novità più interessanti di Hitman 2 consiste proprio nel Legacy Pack, ovvero la possibilità di rigiocare tutti i capitoli del precedente episodio rinnovati sia dal punto di vista tecnico che del gameplay.

Oltre ad essere gratuiti per tutti i possessori del primo Hitman, questi livelli presenteranno numerose novità come la possibilità di nascondersi tra la folla, utilizzare armi inedite, visualizzare maggiori informazioni su schermo e sfruttare gli specchi a proprio vantaggio. Buona parte di queste caratteristiche può essere ammirata in un nuovo filmato proveniente direttamente dal PAX West 2018 che ci mostra di cosa è capace questo Legacy Pack. Il video, della durata di circa 5 minuti, ci permette di dare un'occhiata non solo alla rinnovata veste grafica dei vari episodi, ma anche di vedere alcune delle novità come la possibilità di vedere negli specchi e la funzione picture-in-picture.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Hitman 2 arriverà sugli scaffali il prossimo 13 novembre 2018 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. Sapevate che tra le ambientazioni presenti nelle missioni di Hitman 2 c'è anche la giungla colombiana? Il nuovo titolo con protagonista l'Agente 47 vanterà in totale sei diverse ambientazioni.